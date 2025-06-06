У Тернополі росіяни завдали удару по промислових обʼєктах — жителів попередили про забруднене повітря

Частина Тернополя залишилася без електроенергії.

Фото: ДСНС

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У Тернополі 6 червня ворог завдав удару по промислових обʼєктах та обʼєктах інфраструктури. На місці працюють відповідні служби. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Щільно зачиніть вікна. Частина Тернополя без електроенергії. Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Можлива відсутність напору на верхніх поверхах. Ведуть відновлювальні роботи», — йдеться у повідомленні.

Згодом очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода заявив, що за інформацією держустанови «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», станом на 08:00 6 червня за результатами замірів на межі зони ураження виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій деяких шкідливих речовин.

Через сильне задимлення та погіршення якості повітря мешканців закликають не виходити з дому, щільно зачинити вікна і утримуватися від перебування на вулиці, особливо дітей та осіб із хронічними захворюваннями.

Заміри продовжуються, фахівці обіцяють інформувати про зміну ситуації додатково.

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