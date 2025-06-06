Черги на зупинках та «космічні» ціни на таксі — відео транспортного колапсу у Києві

Між станціями «Лісова» та «Арсенальна» організували дублюючий автобусний маршрут.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», унаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями «Дарниця»-«Лівобережна» червоної лінії метро.

У КМДА повідомляли, що поїзди рухатимуться лише між станціями «Академмістечко» - «Арсенальна» з інтервалом орієнтовно 6 хвилин.

Наземна частина станцій «Дніпро» - «Лісова» тимчасово закриті на вхід та вихід.

«На місці працюють всі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. Орієнтовний термін робіт — доба.

До повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій», - заявляли у КМДА.

Через пошкодження червоної лінії метро між станціями «Лісова» та «Арсенальна» організували дублюючий автобусний маршрут № 1М. Але, судячи з відео в мережі, пасажирів настільки багато, що транспорт не справляється.

Автобуси курсують за таким маршрутом:

- у напрямку від станції метро «Лісова» до «Арсенальної» – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро «Арсенальна».

- у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро «Дарниця» – «Чернігівська».

Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка. Маршрут працюватиме на час обмежень у роботі метрополітену.

Через транспортний колапс у столиці різко підскочили ціни на таксі — щоб доїхати з лівого берегу від станції Лісова до вокзалу (правого берегу) доведеться заплатити близько 1000 гривень.

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