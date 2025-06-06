6 червня журналісти відзначають професійне свято.

Фото: maximum.fm

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В Україні 6 червня святкують День журналіста — професійне свято представників медіа. Цього дня, 1992 року, українську спілку журналістів було прийнято до Міжнародної спільноти журналістів у Брюсселі. У 1994 році указом першого Президента України Леоніда Кравчука, було встановлено дату святкування.

Цей день підкреслює важливість свободи слова, незалежності ЗМІ та професійних стандартів журналістики

«Судово-юридична газета» вітає колег з Днем журналіста і бажає натхнення та творчої наснаги. Нехай колеги будуть надійною підтримкою, а близькі — гарною опорою!

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