6 июня журналисты отмечают профессиональный праздник.

Фото: maximum.fm

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В Украине 6 июня отмечают День журналиста — профессиональный праздник представителей медиа. В этот день, в 1992 году, Союз журналистов Украины был принят в Международное сообщество журналистов в Брюсселе. В 1994 году указом первого Президента Украины Леонида Кравчука была установлена дата празднования.

Этот день подчеркивает важность свободы слова, независимости СМИ и профессиональных стандартов журналистики.

«Судебно-юридическая газета» поздравляет коллег с Днем журналиста и желает вдохновения и творческой энергии. Пусть коллеги будут надежной поддержкой, а близкие — крепкой опорой!

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