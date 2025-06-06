В Киеве во время ликвидации последствий ударов РФ погибли трое спасателей

Игорь Клименко сообщил, что еще 9 спасателей получили ранения.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 6 июня россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Киева.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в столице во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 спасателей получили ранения.

«Есть тяжелые, врачи борются за их жизни.

Также 5 спасателей травмированы во время тушения пожара в Тернопольской области. Всем оказывается медицинская помощь», — заявил он.

Также Клименко добавил, что в целом по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 — ранены.

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