У Києві під час ліквідації наслідків ударів РФ загинуло троє рятувальників

Ігор Клименко повідомив, що ще 9 рятувальників отримали поранення.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у ніч на 6 червня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Києва.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у столиці під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення.

«Є важкі, лікарі боряться за їхні життя.

Також 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Усім надається медична допомога», - заявив він.

Також Клименко додав, що загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей, ще близько 40 - поранені.

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