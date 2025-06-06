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Очереди на остановках и «космические» цены на такси — видео транспортного коллапса в Киеве

09:31, 6 июня 2025
Между станциями «Лесная» и «Арсенальная» организован дублирующий автобусный маршрут.
Очереди на остановках и «космические» цены на такси — видео транспортного коллапса в Киеве
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в результате массированного обстрела столицы повреждены рельсы и кабели на перегоне метрополитена между станциями «Дарница» – «Левобережная» красной линии метро.

В КГГА сообщали, что поезда будут курсировать только между станциями «Академгородок» – «Арсенальная» с интервалом примерно 6 минут.

Наземная часть станций «Днепр» – «Лесная» временно закрыта для входа и выхода.

«На месте работают все необходимые специалисты, в том числе специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. Ориентировочный срок работ — сутки.

До полного восстановления путей для перевозки пассажиров смогут использоваться только те поезда метро, которые находились на ночной стоянке в тупиках подземных станций», — заявляли в КГГА.

Из-за повреждений красной линии метро между станциями «Лесная» и «Арсенальная» был организован дублирующий автобусный маршрут № 1М. Но, судя по видео в сети, пассажиров настолько много, что транспорт не справляется.

Автобусы курсируют по следующему маршруту:

  • в направлении от станции метро «Лесная» до «Арсенальной» — вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро «Арсенальная»;
  • в обратном направлении — по тому же маршруту, за исключением участка между станциями метро «Дарница» – «Черниговская».

В этом направлении транспорт движется по улице Андрея Малышко. Маршрут будет работать на период ограничений в работе метрополитена.

Из-за транспортного коллапса в столице резко выросли цены на такси — чтобы доехать с левого берега от станции «Лесная» до вокзала (правый берег), придется заплатить около 1000 гривен.

 

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Киев метро

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