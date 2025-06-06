Трамп обурений ударами України по РФ та обговорює припинення підтримки Києва – The Atlantic

Дональд Трамп також був вражений сміливістю ударів по РФ, але вважає, що Зеленський мав би зосередитися на переговорах.

Фото: AFP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп обурений рішенням України атакувати російські військові аеродроми стратегічної авіації. Про це повідомило видання The Atlantic з посиланням на трьох чиновників адміністрації та зовнішнього радника Білого дому.

Також видання зазначає, що у Білому домі ця атака викликала гнів і спровокувала нову хвилю дискусій щодо доцільності подальшої підтримки Києва.

За словами джерел, після української атаки розгорілась нова хвиля обговорень щодо доцільності подальшої військової і фінансової допомоги Києву. У Трампа знову активізувалось особисте невдоволення Зеленським – президент США назвав його «гарячою головою», яка, на його думку, може штовхнути світ до Третьої світової війни.

«Зеленський не попередив президента США, що збирається завдати ударів углиб по стратегічних силах Росії, що призведе до швидкої ескалації конфлікту, за день до зустрічі в Туреччині?» – сказав колишній стратег Трампа Стів Беннон.

За словами радника, Трамп був вражений сміливістю ударів, але вважає, що Зеленський мав би зосередитися на переговорах між Україною і Росією в Стамбулі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.