Восстановление работы метро на левом берегу — в Киеве показали, как ремонтируют пути, фото

В КГГА показали фото с места ремонта поврежденных путей метрополитена на левом берегу.

Источник фото: КГГА

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В столице продолжаются работы по ликвидации последствий ночного обстрела. К восстановлению городской инфраструктуры привлечено более 160 работников различных служб, сообщают в КГГА.

В частности, на местах повреждений работают 70 сотрудников Управляющих компаний, задействовано 10 единиц техники. Параллельно 70 специалистов КП «Киевский метрополитен» занимаются восстановлением поврежденных путей и сетей метрополитена.

Кроме того, работают бригады четырех районных дорожных эксплуатационных управлений (ДЭУ) коммунальной корпорации «Киевавтодор» — 26 специалистов и 14 единиц спецтехники. В частности, погрузчики и самосвалы, которые убирают обломки, поврежденные элементы дорожного покрытия и благоустройства.

Напомним, что из-за российского обстрела поврежден участок красной ветки киевского метрополитена между станциями «Лесная» и «Арсенальная». Для обеспечения передвижения пассажиров на этом участке запущен дублирующий автобусный маршрут № 1М.

Автобусы курсируют в направлении от «Лесной» до «Арсенальной» вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут и улицы Ивана Мазепы. В обратном направлении маршрут аналогичен, однако транспорт объезжает участок между станциями «Дарница» и «Черниговская» через улицу Андрея Малышко.

Маршрут № 1М включает следующие остановки:

По направлению к «Арсенальной»:

- Станция метро «Лесная» (посадка пассажиров)

- Станция метро «Черниговская»

- Станция метро «Дарница»

- Театр драмы и комедии

- Станция метро «Гидропарк»

- Арсенальная площадь

По направлению к «Лесной»:

- Станция метро «Арсенальная» (посадка пассажиров)

- Станция метро «Левобережная»

- Станция метро «Дарница»

- Станция метро «Черниговская»

- Станция метро «Лесная»

Маршрут №1М будет работать на период ограничений в работе метро.

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