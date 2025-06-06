Восстановление работы метро на левом берегу — в Киеве показали, как ремонтируют пути, фото

В столице продолжаются работы по ликвидации последствий ночного обстрела. К восстановлению городской инфраструктуры привлечено более 160 работников различных служб, сообщают в КГГА.
В частности, на местах повреждений работают 70 сотрудников Управляющих компаний, задействовано 10 единиц техники. Параллельно 70 специалистов КП «Киевский метрополитен» занимаются восстановлением поврежденных путей и сетей метрополитена.
Кроме того, работают бригады четырех районных дорожных эксплуатационных управлений (ДЭУ) коммунальной корпорации «Киевавтодор» — 26 специалистов и 14 единиц спецтехники. В частности, погрузчики и самосвалы, которые убирают обломки, поврежденные элементы дорожного покрытия и благоустройства.
Напомним, что из-за российского обстрела поврежден участок красной ветки киевского метрополитена между станциями «Лесная» и «Арсенальная». Для обеспечения передвижения пассажиров на этом участке запущен дублирующий автобусный маршрут № 1М.
Автобусы курсируют в направлении от «Лесной» до «Арсенальной» вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут и улицы Ивана Мазепы. В обратном направлении маршрут аналогичен, однако транспорт объезжает участок между станциями «Дарница» и «Черниговская» через улицу Андрея Малышко.
Маршрут № 1М включает следующие остановки:
По направлению к «Арсенальной»:
- Станция метро «Лесная» (посадка пассажиров)
- Станция метро «Черниговская»
- Станция метро «Дарница»
- Театр драмы и комедии
- Станция метро «Гидропарк»
- Арсенальная площадь
По направлению к «Лесной»:
- Станция метро «Арсенальная» (посадка пассажиров)
- Станция метро «Левобережная»
- Станция метро «Дарница»
- Станция метро «Черниговская»
- Станция метро «Лесная»
Маршрут №1М будет работать на период ограничений в работе метро.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.