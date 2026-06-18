Як стати арбітражним керуючим: повний шлях від навчання до свідоцтва від Мін’юсту

Навчання, стажування та кваліфікаційний іспит: як формується доступ до професії арбітражного керуючого.

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Арбітражний керуючий відіграє одну з ключових ролей у процедурах банкрутства та відновлення платоспроможності. Саме від його професійності залежить ефективність проведення процедури неплатоспроможності, баланс інтересів боржників і кредиторів та дотримання вимог законодавства. Міністерство юстиції роз’яснило, хто може отримати статус арбітражного керуючого, які вимоги висуваються до кандидатів, як проходять навчання та стажування, а також що потрібно для успішного складання кваліфікаційного іспиту та отримання відповідного свідоцтва.

Хто такий арбітражний керуючий і яку роль він виконує

Арбітражний керуючий є ключовою фігурою у процедурах неплатоспроможності та банкрутства. Саме він забезпечує проведення процедур відповідно до вимог законодавства, захищає права та інтереси боржників і кредиторів, сприяє досягненню цілей провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність).

Арбітражний керуючий — це фізична особа, яка отримала відповідне свідоцтво та інформація про яку внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України. Він є суб’єктом незалежної професійної діяльності відповідно до статті 10 Кодексу України з процедур банкрутства.

Для набуття права здійснювати діяльність арбітражного керуючого особа повинна відповідати встановленим законом вимогам та пройти визначену процедуру підготовки й допуску до професії.

Вимоги до кандидатів на посаду арбітражного керуючого

Відповідно до статті 11 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражним керуючим може бути громадянин України, який:

має вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня;

має загальний стаж роботи за фахом не менше трьох років або не менше одного року після отримання відповідної вищої освіти на керівних посадах;

пройшов навчання та стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;

володіє державною мовою;

склав кваліфікаційний іспит.

Хто не може бути арбітражним керуючим

Закон встановлює низку обмежень для осіб, які бажають працювати у цій сфері.

Не може бути арбітражним керуючим особа:

визнана судом обмеженою у цивільній дієздатності або недієздатною;

яка має незняту або непогашену судимість;

яка за станом здоров’я не здатна виконувати обов’язки арбітражного керуючого;

якій заборонено обіймати керівні посади або яка піддана адміністративному стягненню у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

до якої застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого, якщо з дня його застосування минуло менше трьох років.

Підготовка майбутніх арбітражних керуючих

Порядок підготовки кандидатів регулюється Положенням про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 13 серпня 2019 року №2536/5.

Підготовка складається з двох етапів:

Навчання. Стажування.

Водночас особи, які мають стаж роботи помічником арбітражного керуючого не менше шести місяців протягом останніх двох років, можуть бути звільнені від проходження стажування.

Перший етап — навчання на арбітражного керуючого

Навчання проводять заклади вищої освіти та установи, які відповідають вимогам, визначеним Міністерством юстиції.

Під час курсів кандидати отримують знання у сфері відновлення платоспроможності боржників, банкрутства та діяльності арбітражного керуючого у провадженнях про неплатоспроможність.

Навчання проходить на підставі договору між кандидатом та закладом освіти.

Основні умови:

тривалість курсів — не менше одного календарного місяця;

інформація про навчання публікується на сайті Мін’юсту не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку курсів;

після завершення навчання проводиться підсумковий залік.

У разі успішного складання заліку кандидат отримує сертифікат про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами.

Сертифікат діє протягом двох років із дати видачі.

Перелік закладів, які мають право проводити такі курси, оприлюднюється на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України.

Другий етап — шестимісячне стажування

Після навчання кандидат проходить стажування, під час якого має застосувати набуті знання на практиці та отримати необхідні професійні навички.

Тривалість стажування становить шість місяців.

Для проходження стажування особа звертається до саморегулівної організації арбітражних керуючих із відповідною заявою.

Після завершення стажування кандидат отримує відгук керівника стажування, який надалі подається до Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих для допуску до кваліфікаційного іспиту.

Як подати документи на кваліфікаційний іспит

Після завершення навчання та стажування кандидат звертається до Кваліфікаційної комісії із заявою про допуск до складання іспиту.

Разом із заявою подаються:

копії паспорта;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або документа, що його містить;

копія диплома магістра юридичного або економічного спрямування;

документ про володіння державною мовою;

витяг про відсутність або наявність судимості;

документи, що підтверджують трудовий стаж;

медична довідка про стан здоров’я за формою №100-2/о;

копія сертифіката про проходження навчання;

відгук керівника стажування або відгук про роботу помічника арбітражного керуючого;

інформаційна довідка з Реєстру корупціонерів;

дві кольорові фотокартки розміром 40×30 мм.

У разі зміни прізвища, імені чи по батькові також необхідно надати документи, що підтверджують такі зміни.

Після перевірки документів Кваліфікаційна комісія ухвалює рішення про допуск або відмову в допуску до складання іспиту.

Інформація про допущених кандидатів публікується на сайті Міністерства юстиції не пізніше ніж за сім днів до проведення іспиту.

У разі відмови особу письмово повідомляють про підстави такого рішення. Відмову можна оскаржити до Кваліфікаційної комісії протягом одного місяця з дня її отримання.

Як проходить кваліфікаційний іспит

Іспит проводиться у формі автоматизованого анонімного тестування.

Графік проведення іспитів затверджує Кваліфікаційна комісія. Він публікується на офіційному сайті Міністерства юстиції України.

Тестові питання розробляються та затверджуються Кваліфікаційною комісією відповідно до переліку обов’язкових тем, визначених Мін’юстом.

Зразки тестових завдань також розміщуються у відкритому доступі на сайті міністерства.

Після завершення іспиту складається протокол, який підписують члени Кваліфікаційної комісії.

Результати оприлюднюються на сайті Міністерства юстиції України.

Особа, яка не склала іспит, має право повторно пройти його один раз не раніше ніж через шість місяців після попередньої спроби.

Якщо кандидат не з’явився на іспит з поважних причин, він може бути повторно допущений до його складання за письмовою заявою протягом строку дії сертифіката про проходження навчання.

Як отримати свідоцтво арбітражного керуючого

Порядок видачі свідоцтва визначено наказом Міністерства юстиції України від 17 жовтня 2019 року №3191/5.

Після успішного складання кваліфікаційного іспиту та отримання рекомендації Кваліфікаційної комісії Міністерство юстиції видає свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

Свідоцтво видається без обмеження строку дії не пізніше ніж через десять днів із дня надходження рекомендації Кваліфікаційної комісії.

Документ може бути вручений особисто арбітражному керуючому або його представнику за довіреністю.

Після видачі свідоцтва інформацію про нового арбітражного керуючого вносять до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України не пізніше наступного робочого дня.

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