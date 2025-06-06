Как подтвердить статус налогового резидента Украины для избежания двойного налогообложения — алгоритм действий

Чтобы подтвердить статус налогового резидента Украины, нужно выполнить несколько шагов.

Фото: kyivobl.tax.gov.ua

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Главное управление ГНС в Киевской области сообщило, что налогоплательщики, получающие доходы из-за границы или заключающие контракты с иностранными контрагентами, могут столкнуться с вопросом двойного налогообложения. Чтобы избежать этого, необходимо подтвердить свой статус налогового резидента Украины.

Порядок получения соответствующей справки регулируется статьей 103 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ) и утвержденным приказом Минфина от 19.08.2022 № 248 (с изменениями).

Если иностранное государство, с которым Украина заключила международный договор об избежании двойного налогообложения, требует подтверждение вашего налогового резидентства — вы имеете право подать заявление о выдаче справки, которая освободит или уменьшит сумму налога на доходы.

Основание для применения международного договора

Согласно п. 103.4 НКУ, освобождение от налогообложения или снижение налоговой ставки возможно только при условии предоставления налоговому агенту справки, подтверждающей, что нерезидент является резидентом страны, с которой Украина имеет договор. Заявителем может быть и гражданин Украины, который стремится подтвердить свой статус резидента перед другими государствами.

Как получить справку: пошаговая инструкция

Выберите форму получения:

Электронная форма: через Электронный кабинет (справка будет предоставлена в виде скан-копии).

Бумажная форма: высылается по почте.

Подайте заявление о желании вести переписку в электронном виде, если хотите получить справку в Э-кабинете. Найдите и заполните форму заявления, утвержденную Приказом Минфина № 248. В заявлении указывается:

налоговый орган, где вы состоите на учете;

ваши ФИО на украинском и английском языках;

место регистрации;

страна, для которой необходима справка;

основание;

желаемая форма справки.

Подайте заявление одним из способов:

лично или через представителя;

по почте с описью вложения;

через Электронный кабинет (формы: J308202 — для юрлиц, F308202 — для физлиц).

Получите справку или обоснованный отказ в течение 10 календарных дней с даты получения заявления.

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