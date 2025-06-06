В Черкасской области злоумышленник украл деньги у женщины, полученные после гибели сына на войне

Мужчина украл почти 12 000 евро и скрылся с места преступления.

Фото: freepik.com

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В Черкасской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении жителя села Дубиевка Черкасского района, который в условиях военного положения украл денежные средства, полученные потерпевшей после гибели сына как денежную помощь для семьи военнослужащего.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в апреле этого года 65-летний мужчина, проживавший в помещении летней кухни домовладения, которое по праву частной собственности принадлежит 66-летней потерпевшей, украл из тайника в гараже денежные средства в сумме почти 12 000 евро и скрылся с места преступления.

Правоохранители задержали злоумышленника, и впоследствии следственным судьёй в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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