Налоговая объяснила, будет ли налоговая скидка при получении молодежного жилищного кредита

Налоговики напомнили о праве на налоговую скидку физлицу, которое воспользовалось условиями молодежного жилищного кредита.

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Налоговая служба в Винницкой области объясняет, будет ли налоговая скидка при получении молодежного жилищного кредита.

Отмечается, что если условиями молодежного жилищного кредита предусмотрена полная или частичная компенсация за счет бюджетных средств процентов по такому кредиту, то претендовать на налоговую скидку получатель такого молодежного кредита может только в части лично уплаченных им процентов, но в случае соблюдения других условий, выполнение которых является обязательным для получения права на получение права.

В случае полной компенсации процентов по кредиту за счет бюджетных средств налогоплательщик не имеет законодательных оснований на налоговую скидку по такому кредитному договору.

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