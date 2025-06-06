В Люблине четвертая группа добровольцев украинцев из Европы стали добровольцами ВСУ

Несколько десятков украинцев в Польше, Германии и Великобритании присоединились к ВСУ.

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В Люблине несколько десятков граждан Украины, проживающих за рубежом, подписали контракты с Вооруженными силами Украины. Как сообщает «Укринформ», в ряды добровольцев присоединились украинцы из Польши, Германии, Великобритании, Болгарии, Словении, Словакии, Молдовы и Чехии.

Это уже четвертая группа, которая заключила контракты в рамках инициативы «Украинский легион». По словам представителя рекрутингового центра при Генконсульстве Украины в Люблине Петра Горкуши, на этот раз количество желающих оказалось больше, чем в предыдущих наборах.

"Среди добровольцев - как мужчины, так и женщины. Особенно радует, что более 20% из них - молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет", - отметил Горкуша.

Молодежь в основном хочет служить в подразделениях беспилотной авиации. Женщины стремятся стать медиками или связистами, а старшие добровольцы, в частности те, кому более 40 лет, выбирают специальность механика-водителя.

После подписания контрактов добровольцы отправятся на 45-дневную базовую военную подготовку на одном из полигонов в Люблинском воеводстве. Обучение осуществляют инструкторы стран НАТО. При необходимости бойцы смогут пройти дополнительную специализированную подготовку.

Украинский легион был создан в рамках соглашения по безопасности, которое в июле 2024 года в Варшаве подписали президенты Украины и Польши. Оно, в частности, предусматривает обучение украинских подразделений на территории Польши.

Контракт с ВСУ добровольцы могут заключить на один год, три года или до завершения особого периода.

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