Практика судов
  1. В Украине

В Люблине четвертая группа добровольцев украинцев из Европы стали добровольцами ВСУ

18:10, 6 июня 2025
Несколько десятков украинцев в Польше, Германии и Великобритании присоединились к ВСУ.
В Люблине четвертая группа добровольцев украинцев из Европы стали добровольцами ВСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Люблине несколько десятков граждан Украины, проживающих за рубежом, подписали контракты с Вооруженными силами Украины. Как сообщает «Укринформ», в ряды добровольцев присоединились украинцы из Польши, Германии, Великобритании, Болгарии, Словении, Словакии, Молдовы и Чехии.

Это уже четвертая группа, которая заключила контракты в рамках инициативы «Украинский легион». По словам представителя рекрутингового центра при Генконсульстве Украины в Люблине Петра Горкуши, на этот раз количество желающих оказалось больше, чем в предыдущих наборах.

"Среди добровольцев - как мужчины, так и женщины. Особенно радует, что более 20% из них - молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет", - отметил Горкуша.

Молодежь в основном хочет служить в подразделениях беспилотной авиации. Женщины стремятся стать медиками или связистами, а старшие добровольцы, в частности те, кому более 40 лет, выбирают специальность механика-водителя.

После подписания контрактов добровольцы отправятся на 45-дневную базовую военную подготовку на одном из полигонов в Люблинском воеводстве. Обучение осуществляют инструкторы стран НАТО. При необходимости бойцы смогут пройти дополнительную специализированную подготовку.

Украинский легион был создан в рамках соглашения по безопасности, которое в июле 2024 года в Варшаве подписали президенты Украины и Польши. Оно, в частности, предусматривает обучение украинских подразделений на территории Польши.

Контракт с ВСУ добровольцы могут заключить на один год, три года или до завершения особого периода.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша ВСУ военные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В правительстве заверили, что увеличение расходов на оборону в бюджете на 2025 год не потребует повышения налогов

«Балансы мы будем закрывать за счет внутренних ресурсов, никоим образом мы не предусматриваем увеличения налогов», — заявил министр финансов.

Нам нужно усиливать контроль – Оксана Жолнович о сюжете по предоставлению конфиденциальной информации «волонтерам» о детях в домах ребенка

Министр соцполитики Оксана Жолнович ответила на вопрос относительно проверки информации из сюжета о том, как территориальный орган Нацсоцслужбы в Одесской области организует посещение домов ребенка якобы «волонтерами» для поиска семей для детей.

Реформа таможни не стоит на месте – зарплата по таможенной системе вырастет на 46% – Сергей Марченко

Министр финансов Сергей Марченко указал, что «реформа таможни не стоит на месте – только в последнее время правительство приняло решение о повышении оплаты труда должностных лиц и работников таможенных органов, благодаря которому зарплата по таможенной системе вырастет на 46%».

Надбавка за особые условия труда в зоне боевых действий не распространяется на работников судебных органов, так как для них существует другое регулирование — Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно правового регулирования выплат для должностей патронатной службы в судах на территории с повышенной угрозой в связи с возможными или действительными боевыми действиями.

Денис Шмыгаль объяснил, почему пока не начался конкурс на главу Таможенной службы с решающей ролью международных экспертов

Реформа таможни должна быть комплексной, а не точечной, и на это нужны большие средства: премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил задержку с запуском комиссии по избранию нового главы Государственной таможенной службы с решающим голосом международных экспертов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео