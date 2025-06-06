Железнодорожный коллапс в Нидерландах – работники начали масштабную забастовку, поезда стали

Работники национального железнодорожного оператора протестуют из-за зарплат.

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В Нидерландах остановилось движение поездов из-за общенациональной забастовки работников компании Nederlandse Spoorwegen (NS) - национального железнодорожного оператора. Как сообщает DutchNews.nl, акция протеста стартовала в пятницу в 4:00 утра по местному времени и продлится до субботнего утра.

Железнодорожники бастуют после провала переговоров между профсоюзами и руководством NS по новым условиям оплаты труда. Профсоюзы требовали лучших условий и дали компании дедлайн до вторника 17:00, однако договоренности достигнуто не было. NS предложила повышение зарплаты на 2,55% ежегодно, однако работники считают это предложение недостаточным, особенно на фоне инфляции. Кроме увеличения оплаты, профсоюзы требуют улучшения условий для сотрудников с ненормированным графиком.

Движение поездов по всей стране парализовано, поскольку большая часть транспортной логистики NS координируется через Утрехт - главный железнодорожный узел. В приложении NS пассажирам сообщили о перебоях в работе.

В то же время частично сохранено сообщение между центральным вокзалом Амстердама и аэропортом Схипхол. Также в штатном режиме курсируют международные поезда, за исключением маршрута Eurocity Direct.

Следующие забастовки уже анонсированы: 10 июня они коснутся западного региона Нидерландов, а 12 июня - северо-западного и восточного. По прогнозам, эти акции снова могут вызвать перебои по всей стране.

Региональные перевозчики, такие как Arriva, пока работают в обычном режиме.

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