У ЄС заявили про підтримку Міжнародного кримінального суду після санкцій США проти суддів

Комісія повністю підтримує Міжнародний кримінальний суд та його посадових осіб – заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Європейський союз не підтримує введення США санкцій проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловилася на підтримку Міжнародного кримінального суду.

«Комісія повністю підтримує Міжнародний кримінальний суд та його посадових осіб. Міжнародний кримінальний суд притягає до відповідальності винних у найтяжчих злочинах у світі та дає жертвам право голосу. Він повинен мати змогу діяти вільно, без тиску. Ми завжди виступатимемо за світову справедливість та повагу міжнародного права», — заявила вона.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє Держдепартамент США.

Санкції були накладені на Соломі Балунги Боссу з Уганди, Лус дель Кармен Ібаньєс Карансу з Перу, Рейн Аделаїд Софі Алапіні Гансу з Беніну та Беті Гелер зі Словенії.

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