Розселяла окупантів та роздавала російські паспорти — у Миколаєві заарештували жінку за пособництво ворогу

За пособництво ворогу жінці призначили тримання під вартою, без визначення розміру застави.

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Центральний районний суд Миколаєва розглянув клопотання про застосування запобіжного заходу до мешканки Кривого Рогу, яку підозрюють у пособництві державі-агресору. Про це повідомляє пресслужба суду.

За версією слідства, жінка під час проживання в одному з тимчасово окупованих сіл Херсонської області добровільно допомагала представникам окупаційної адміністрації. Вона брала участь в оформленні й видачі російських паспортів, а також закликала місцевих жителів змінювати громадянство на російське, погрожуючи припиненням пенсійних виплат у разі відмови.

Крім того, підозрювана роздавала гуманітарну допомогу від РФ, обмежуючи в доступі до неї родичів українських військових, організовувала збори з підтримкою країни-окупанта, займалась поселенням російських військових і поширювала пропаганду серед школярів та їхніх батьків.

Під час засідання жінка заперечила частину звинувачень, заявивши, що лише займалась оформленням документів, нікого не агітувала і не займалась розселенням військових — мовляв, мешканці самі погоджувались на це.

Захисник підозрюваної просив суд не задовольняти клопотання, вказуючи на нібито необґрунтованість підозри та відсутність доведених ризиків.

Суд ухвалив застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

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