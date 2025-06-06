Во Львове задержали мужчину, который продавал гранаты и боеприпасы

Злоумышленник был пойман после очередной попытки сбыта корпусов гранат и взрывателей прямо на улице, ему грозит до семи лет заключения.

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Во Львове правоохранители задержали торговца боеприпасами. Об этом сообщает полиция региона.

Подозреваемый — 35-летний житель Львовского района, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Он сбывал корпуса ручных гранат, взрыватели и патроны к различным видам оружия. За содеянное ему грозит наказание — до семи лет лишения свободы.

Правоохранители задокументировали несколько эпизодов противоправной деятельности фигуранта и 5 июня задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины на улице Железнодорожной во Львове после реализации двух корпусов ручных гранат и взрывателей к ним.

Изъятые боеприпасы направлены на экспертное исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД во Львовской области.

Следователи территориального подразделения полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трёх до семи лет.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают происхождение боеприпасов, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.