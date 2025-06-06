Во Львове задержали мужчину, который продавал гранаты и боеприпасы

Во Львове правоохранители задержали торговца боеприпасами. Об этом сообщает полиция региона.
Подозреваемый — 35-летний житель Львовского района, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Он сбывал корпуса ручных гранат, взрыватели и патроны к различным видам оружия. За содеянное ему грозит наказание — до семи лет лишения свободы.
Правоохранители задокументировали несколько эпизодов противоправной деятельности фигуранта и 5 июня задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины на улице Железнодорожной во Львове после реализации двух корпусов ручных гранат и взрывателей к ним.
Изъятые боеприпасы направлены на экспертное исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД во Львовской области.
Следователи территориального подразделения полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трёх до семи лет.
Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают происхождение боеприпасов, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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