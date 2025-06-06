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На Одещині судитимуть 24-річного хлопця, який возив ухилянтів до кордону з невизнаним Придністров’ям

23:30, 6 червня 2025
Житель Житомира діяв у змові з поплічником, перевозив військовозобов’язаних до прикордонних населених пунктів і давав інструкції для нелегального перетину кордону.
На Одещині судитимуть 24-річного хлопця, який возив ухилянтів до кордону з невизнаним Придністров’ям
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В Одесі судитимуть 24-річного хлопця, який сприяв переправленню військовозобов’язаних до невизнаного Придністровʼя. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє Нацполіція.

Встановлено, що житель Житомира діяв у злочинній змові із невстановленою особою, відомості відносно якої виділено слідчими в окреме кримінальне провадження.

Останній підшукав клієнта з Одеси та скоординував його зі своїм спільником, а той з Житомира приїхав по військовозобов’язаного чоловіка і повіз на власній автівці до одного із прикордонних населених пунктів Подільського району Одещини.

Перевізник повинен був доставити пасажира якомога ближче до невизнаного Придністровʼя і проінструктувати щодо того, як самостійно перетнути кордон в обхід нарядів Державної прикордонної служби.

Водій був затриманий поліцейськими на підʼїзді до місця призначення.

Наразі досудове розслідування, яке тривало під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси, завершено.

Слідчі зібрали докази і висунули фігуранту обвинувачення за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України – у незаконному переправленні осіб через державний кордон, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками,  за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду.

Перевізнику загрожує до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Національна поліція поліція хабар Одеса обвинувальний акт мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

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