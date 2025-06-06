У Держпраці розповіли, чи має право на доплату працівник, який виконує обов'язки відсутнього колеги

Якщо працівник тимчасово замінює колегу та продовжує виконувати свою основну роботу, він має отримувати доплату, передбачену колективним договором.

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Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило особливості оплати праці в разі виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Згідно ст. 105 Кодексу законів про працю України, працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата.

Розміри доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.

Раніше у Держпраці пояснили, чи зараховується період простою до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за шкідливі умови.

Додамо, чи може роботодавець у разі простою перевести працівника на іншу роботу.

Також повідомлялося, яка відповідальність роботодавця у разі порушення строків виплати зарплати при спрощеному режимі регулювання.

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