У Держпраці розповіли, чи має право на доплату працівник, який виконує обов'язки відсутнього колеги

Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило особливості оплати праці в разі виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.
Згідно ст. 105 Кодексу законів про працю України, працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата.
Розміри доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.
Раніше у Держпраці пояснили, чи зараховується період простою до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за шкідливі умови.
Додамо, чи може роботодавець у разі простою перевести працівника на іншу роботу.
Також повідомлялося, яка відповідальність роботодавця у разі порушення строків виплати зарплати при спрощеному режимі регулювання.
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