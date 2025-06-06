7 червня в Україні прогнозують спеку до +35, але подекуди можливі дощі

Погода в Україні буде різноманітною: південно-східні регіони накриє спека до +35°, тоді як у деяких областях можливі короткочасні дощі та грози.

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У суботу, 7 червня, в Україні переважатиме мінлива хмарність. За даними синоптиків Українського гідрометеорологічного центру, короткочасні дощі та грози можливі місцями в північних областях, а вдень — також у західних, Вінницькій, Харківській та Луганській. На решті території — без опадів.

Вітер переважно південно-західний, швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 15–20°, вдень — 28–33°. У південно-східних регіонах місцями очікується сильна спека до +35°. У Карпатах буде прохолодніше: вночі 11–16°, удень 21–26°.

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