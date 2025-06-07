На Тернопольщине мужчина за $18 тысяч обещал «помощь» с документами по мобилизации мужу киевлянки

Мужчина обещал решить вопрос с мобилизацией.

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В Тернополе правоохранители задержали местного жителя, который мошенническим путем завладел почти 18 тысячами долларов США. Как сообщает полиция, мужчина пообещал жительнице Киева помочь с оформлением документов, связанных с мобилизацией ее мужа.

По словам потерпевшей, «посредника» ей посоветовали знакомые, убеждая, что тот имеет якобы «нужные связи» и может решить бюрократические вопросы. Мужчина согласился помочь, но за вознаграждение - сначала 15 тысяч долларов. Впоследствии он заявил, что нужна еще доплата в 2800 долларов.

Во время передачи второй части средств 40-летнего тернополянина задержали оперативники уголовного розыска. Ему объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество в крупных размерах.

Согласно законодательству, злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование. Процессуальное руководство осуществляет Тернопольская окружная прокуратура.

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