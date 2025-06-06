Після суперечки з Маском Трамп планує позбутися своєї Tesla – ЗМІ

За даними медіа, авто може бути продано або навіть подаровано.

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Президент США Дональд Трамп має намір позбутися автомобіля Tesla, який він придбав у березні, повідомляють низка ЗМІ, зокрема CNN та AFP, з посиланням на представника Білого дому.

За словами посадовця, червоний електрокар може бути або проданий, або переданий у подарунок.

Автомобіль вартістю близько 80 тисяч доларів усе ще перебував на парковці Білого дому у п’ятницю, 6 червня, повідомили журналісти. Його бачили наступного дня після публічної суперечки між Трампом і Ілоном Маском.

На тлі конфлікту акції Tesla 5 червня впали більш ніж на 14%, що коштувало компанії близько 100 мільярдів доларів ринкової капіталізації. Проте вже на початку торгів 6 червня котирування знову пішли вгору.

Раніше стало відомо, що Білий дім запланував на 6 червня телефонну розмову президента США Дональда Трампа з Ілоном Маском, щоб домовитися про припинення їхньої сварки.

Нагадаємо, що між Дональдом Трампом та Ілоном Маском виникла публічна сварка. Глава Білого дому заявив, що «розчарувався» в Маску та, що він «зʼїхав з глузду».

Додамо, Ілон Маск підтримав ідею імпічменту Дональду Трампу.

Також Маск вважає, що без його підтримки Трамп не зміг би перемогти на виборах.

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