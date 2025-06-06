Білий дім запланував телефонну розмову між Трампом і Маском після їхньої сварки — Politico

Трамп і Маск 6 червня можуть провести телефонну розмову.

Фото: Nathan Howard / Reuters

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Білий дім запланував на 6 червня телефонну розмову президента США Дональда Трампа з Ілоном Маском, щоб домовитися про припинення їхньої сварки. Про це повідомляє Politico.

Сам Трамп у телефонному коментарі Politico сказав, що "все гаразд", коли його спитали про сварку з Маском.

"Все йде дуже добре, краще не буває", – зазначив він.

За даними видання, помічники Трампа переконували американського президента зосередитися на просуванні законопроекту про бюджетні витрати, а не на особистому конфлікті.

Нагадаємо, що між Дональдом Трампом та Ілоном Маском виникла публічна сварка. Глава Білого дому заявив, що "розчарувався" в Маску та, що він "зʼїхав з глузду".

Додамо, Ілон Маск підтримав ідею імпічменту Дональду Трампу.

Також Маск вважає, що без його підтримки Трамп не зміг би перемогти на виборах.Тим часом акції Tesla обвалилися на тлі публічного конфлікту Трампа та Маска.

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