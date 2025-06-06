«Гучна ніч у Києві, тату», — донька Келлога звернулася до батька під час атаки РФ по Києву

Меган Моббс звернулася до Кіта Келлога прямо під час масованої російської атаки.

Фото: ukrainerebuildnews.com

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Меган Моббс, донька спецпредставника президента США щодо України Кіта Келлога, звернулася до батька прямо під час масованої російської атаки по Києву.

У ніч проти 6 червня Моббс в соцмережі X написала, що одразу кілька українських міст є під російською атакою.

Меган звернулася до Келлога: «Гучна ніч у Києві, тату!».

«Можливо, це вибухи й стрілянину посеред ночі, але в мене якесь дивне відчуття, що росіяни не прагнуть миру», — написала Моббс.

Вона зазначила, що РФ хоче, щоб США повірили, ніби її обстріли України є відповіддю на удари по її стратегічній авіації. Але, підкреслює Моббс, «українські точкові удари були реакцією на безперервні російські атаки по цивільних і лише після того, як Путін відмовився від перемир’я».

«Він хоче тільки більшої війни — і всю Україну», — додала вона.

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