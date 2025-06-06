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«Громкая ночь в Киеве, папа», — дочь Келлога обратилась к отцу во время атаки РФ по Киеву

13:02, 6 июня 2025
Меган Моббс обратилась к Киту Келлогу прямо во время массированной российской атаки.
«Громкая ночь в Киеве, папа», — дочь Келлога обратилась к отцу во время атаки РФ по Киеву
Фото: ukrainerebuildnews.com
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Меган Моббс, дочь специального представителя президента США по Украине Кита Келлога, обратилась к отцу прямо во время массированной российской атаки на Киев.

В ночь на 6 июня Моббс написала в соцсети X, что сразу несколько украинских городов находятся под российской атакой.

Меган обратилась к Келлогу: «Громкая ночь в Киеве, папа!».

«Может быть, это взрывы и стрельба посреди ночи, но у меня странное ощущение, что русские не хотят мира», — написала Моббс.

Она отметила, что РФ хочет, чтобы США поверили, будто ее обстрелы Украины — это ответ на удары по ее стратегической авиации. Но, подчеркивает Моббс, «украинские точечные удары были реакцией на непрерывные российские атаки по мирным жителям и только после того, как Путин отказался от перемирия».

«Он хочет только большей войны — и всю Украину», — добавила она.

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США россия Киев Украина война Келлог

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