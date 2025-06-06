Верховный Суд высказался о доплате к пенсии 2000 грн и индексации пенсии военнослужащего в связи с изменением прожиточного минимума

Верховный Суд разрешил спор о правильности исчисления и выплаты пенсии бывшему военнослужащему, которому пенсионный орган на основании решения суда осуществил перерасчет и выплату пенсии с учетом прожиточного минимума, а также прекратил выплату доплаты к пенсии в размере 2000 грн и индексации за 2022-2023 годы.

Фото: ukr.radio

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял образцовое решение по делу №400/6254/24, которое Большая Палата Верховного Суда постановлением от 13 марта 2025 года оставила без изменений и которое вступило в законную силу.

Этим решением Верховный Суд оставил без удовлетворения иск бывшего военнослужащего к Главному управлению Пенсионного фонда в Николаевской области.

Обстоятельства дела

В деле решался спор о правильности исчисления и выплаты пенсии пенсионеру – бывшему военнослужащему, которому пенсионный орган на основании решения суда осуществил перерасчет и выплату пенсии с учетом прожиточного минимума, установленного на 1 января календарного года, и прекратил выплату доплаты к пенсии в размере 2000 грн и индексации за 2022, 2023 годы.

Позиция Верховного Суда

Рост прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом Украины о Государственном бюджете на определенный год, влечет за собой изменение размера денежного обеспечения военнослужащих (должностного оклада) на 1 января календарного года и является основанием для перерасчета пенсии бывшим военнослужащим в соответствии со статьями 43, 63 Закона от 9 апреля 1992 года № 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Такой перерасчет пенсии возник на основании, установленном нормативно-правовым актом.

Что касается правомерности прекращения доплаты к пенсии согласно постановлению Кабмина №713 «О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц», то КАС ВС отметил, что прекращение или изменение размера ежемесячной доплаты к пенсии в сумме 2000 грн положения этого постановления связывают с пересмотром (перерасчетом) пенсии, при этом не указывая правовое и фактическое основание такого пересмотра, но указывают на цель выплаты такой доплаты (поэтапное уменьшение диспропорций в размерах пенсий) и основания прекращения ее выплаты (увеличение пенсии более чем на 2000 грн).

Поэтому перерасчет пенсии в связи с ростом прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом о Государственном бюджете на определенный год, что повлекло изменение размера денежного обеспечения военнослужащих (должностного оклада), является тем повышением, с которым абзац третий пункта 1 Постановления № 713 связывает прекращение или изменение (уменьшение) размера ежемесячной доплаты, предусмотренной этим нормативно-правовым актом.

Поскольку перерасчет пенсии истца произведен именно в связи с ростом прожиточного минимума для трудоспособных лиц (независимо от того, во исполнение решения суда или на основании непосредственно поданной уполномоченным органом справки в пенсионный орган), то отсутствуют основания для выплаты ему ежемесячной доплаты в сумме 2000 гривен, предусмотренной постановлением 713, так как пенсия при ее перерасчете увеличилась за счет роста прожиточного минимума для трудоспособных лиц на соответствующий год.

Что касается правомерности прекращения выплаты индексации в размере, предусмотренном постановлениями Кабмина от 16 февраля 2022 года №118 «Об индексации пенсий и мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2022 году», от 24 февраля 2023 года №168 «Об индексации пенсий и мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году», то КАС ВС, учитывая императивные положения абзаца 3 пункта 2 Постановления №168 о том, что повышение на коэффициент увеличения, установленный пунктом 1 этого постановления, применяется также в случае перерасчета пенсии в соответствии с Законом 2262-XII, кроме перерасчетов в связи с повышением денежного обеспечения соответствующих категорий военнослужащих, лиц, имеющих право на пенсию по этому закону, пришел к следующему выводу.

Перерасчет пенсии в связи с ростом прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом о Государственном бюджете на определенный год, что повлекло изменение размера денежного обеспечения военнослужащих (должностного оклада), является основанием для прекращения выплаты индексации.

Следовательно, поскольку пенсия истца во исполнение решения суда пересчитывалась с повышенного размера денежного обеспечения по состоянию на 1 января 2021 года, 1 января 2022 года, 1 января 2023 года, то основания для ее индексации в силу предписаний постановлений 118 и 168 отсутствуют.

Таким образом, перерасчет пенсии в связи с ростом прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом Украины о Государственном бюджете на определенный год, что повлекло изменение размера денежного обеспечения военнослужащих (должностного оклада), является основанием для прекращения выплаты ежемесячной доплаты в сумме 2000 грн, предусмотренной Постановлением 713, и индексации в размере, предусмотренном постановлениями 118 и 168.

Большая Палата Верховного Суда согласилась с такими выводами и оставила решение КАС ВС без изменений, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Автор: Наталя Мамченко

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