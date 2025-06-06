Белый дом запланировал телефонный разговор между Трампом и Маском после их ссоры — Politico

Трамп и Маск 6 июня могут провести телефонный разговор.

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Белый дом запланировал на 6 июня телефонный разговор президента США Дональда Трампа с Илоном Маском, чтобы договориться о прекращении их ссоры. Об этом сообщает Politico.

Сам Трамп в телефонном комментарии Politico сказал, что "все хорошо", когда его спросили о ссоре с Маском.

"Все идет очень хорошо, лучше не бывает", – отметил он.

По данным издания, помощники Трампа убеждали американского президента сосредоточиться на продвижении законопроекта о бюджетных расходах, а не на личном конфликте.

Напомним, что между Дональдом Трампом и Илоном Маском возникла публичная ссора. Глава Белого дома заявил, что "разочаровался" в Маску и что он "с ума сошел".

Добавим, Илон Маск поддержал идею импичмента Дональду Трампу.

Также Маск считает, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах. Между тем акции Tesla обрушились на фоне публичного конфликта Трампа и Маска.

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