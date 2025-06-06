На Одещині вибухнув автомобіль, загинула людина, — поліція

У Березівському районі стався вибух авто.

Джерело фото: euam-ukraine.eu

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У Березівському районі Одеської області стався вибух автомобіля. Як повідомляє поліція, наразі підтверджено загибель однієї людини, інформація про інших постраждалих уточнюється.

На місце інциденту виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, криміналістична лабораторія та слідчі слідчого управління обласної поліції. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

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