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Россия атаковала Харьков и пригород — погибли 3 человека, 18 пострадали

08:29, 7 июня 2025
Разрушениям подверглись жилые дома, частный сектор и гражданские объекты.
Россия атаковала Харьков и пригород — погибли 3 человека, 18 пострадали
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Ночью враг нанес массированные удары беспилотниками, авиабомбами и ракетами по Харькову и пригороду, вызвав разрушения и пожары. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По данным, один из ударов пришелся на жилую 9-этажку, где загорелись квартиры на верхних этажах. Спасатели ГСЧС вытащили женщину из-под завалов.

Обстрелы также повредили частный сектор, гражданское предприятие и другие объекты. На местах попаданий работают спасатели, психологи, пиротехники и кинологи. Развернут мобильный палаточный пункт ГСЧС для оказания помощи пострадавшим.

По состоянию на утро 7 июня число погибших возросло до 3 человек, пострадавших — до 18: двое погибших из 9-этажного дома, еще один — из частного сектора.

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ГСЧС Харьков война

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