Росія атакувала Харків та передмісті — загинули 3 людини, 18 постраждали

Руйнувань зазнали житлові будинки, приватний сектор і цивільні обʼєкти.

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Вночі ворог завдав масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову та передмістю, спричинивши руйнації та пожежі. Про це повідомили у ДСНС України.

Як повідомляється, один із ударів влучив у житлову 9-поверхівку, де загорілися квартири на верхніх поверхах. Рятувальники ДСНС врятували жінку з-під завалів.

Обстріли також пошкодили приватний сектор, цивільне підприємство та інші об’єкти. На місцях влучань працюють рятувальники, психологи, піротехніки та кінологи. Розгорнуто мобільний намет ДСНС для надання допомоги постраждалим.

Станом на ранок 7 червня кількість загиблих зросла до 3 людей, до 18 — кількість постраждалих: двоє загиблих із 9-типоверхової будівлі, ще одна людина — з приватного сектору.

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