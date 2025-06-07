Загиблий під час вибуху авто на Одещині був співробітником районного ТЦК — ЗМІ

Загиблий внаслідок вибуху автівки на Одещині був співробітником Березівського РТЦК.

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Чоловік, який загинув унаслідок вибуху автомобіля в Березівському районі Одеської області, працював у районному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

«Джерела Суспільного у правоохоронних органах підтвердили загибель співробітника Березівського районного ТЦК та СП унаслідок вибуху автівки… у Березівській ОТГ повідомили, що більше від вибуху постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

Як писала «Судово-юридична газета», у Березівському районі Одеської області 6 червня стався вибух автомобіля. Як повідомляє поліція, наразі підтверджено загибель однієї людини, інформація про інших постраждалих уточнюється.

На місце інциденту виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, криміналістична лабораторія та слідчі слідчого управління обласної поліції. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

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