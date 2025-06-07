Укрзалізниця розкрила кількість вагонів, які підготували до спеки — скільки мають кондиціонери

Укрзалізниця підготувала понад 1100 пасажирських вагонів із кондиціонерами до літньої спеки.

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До початку літа Укрзалізниця завершила підготовку пасажирських вагонів до роботи в умовах високих температур. Загалом до перевезень у спекотний сезон готові понад 1100 вагонів з кондиціонерами.

Як дізнатися, чи є кондиціонер у вагоні?

При купівлі квитків варто звертати увагу на позначку зі сніжинкою — вона означає наявність кондиціонування.

Що вже зроблено:

Проведено технічну перевірку та обслуговування систем кондиціонування і вентиляції.

У 22 міжнародних вагонах встановлено акумулятори збільшеної ємності — вони дозволяють підтримувати комфорт навіть під час тривалих стоянок (наприклад, на митниці). Ще 23 вагони оснастять такими ж найближчим часом.

У плацкартних вагонах, де раніше не передбачалося кондиціонування, встановлено промислові кондиціонери: 4 вагони вже готові, ще 2 — на фінальному етапі.

У вагонних депо діють колонки з напругою 380 В, завдяки яким вагони охолоджуються до подачі на платформу.

У компанії зазначили: хоча ще не всі вагони мають охолоджувальні системи, робота над модернізацією рухомого складу триває щодня.

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