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Двох мешканців Харківщини затримали біля кордону з Румунією після 14 днів мандрів у горах

09:07, 8 червня 2025
Подорож довжиною 150 км завершилась затриманням біля кордону.
Двох мешканців Харківщини затримали біля кордону з Румунією після 14 днів мандрів у горах
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На Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-румунський кордон, подолавши понад 150 кілометрів гірською місцевістю. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Порушників затримали ввечері за 100 метрів від кордону неподалік відділення «Великий Бичків» Мукачівського загону. Як з’ясувалося, обидва — жителі Харківської області. Вони самостійно спланували маршрут і вирушили в подорож ще з Івано-Франківщини, маючи на меті оминути пункти пропуску.

За словами чоловіків, подорож тривала 14 днів. Долаючи складні гірські ділянки, вони вирішили змінити напрямок і спробувати перетнути кордон через річку Тиса. Однак, незважаючи на фізичну підготовку, недооцінили складність гірських маршрутів.

На фінальному етапі їх зупинив прикордонний наряд. На затриманих склали адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП — «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Подальшу правову оцінку їхнім діям надасть суд.

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Румунія Державна прикордонна служба кордон

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