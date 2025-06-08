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Двух жителей Харьковщины задержали возле границы с Румынией после 14 дней путешествий в горах

09:07, 8 июня 2025
Путешествие длиной 150 км завершилось задержанием у границы.
Двух жителей Харьковщины задержали возле границы с Румынией после 14 дней путешествий в горах
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На Закарпатье пограничники задержали двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь украинско-румынскую границу, преодолев более 150 километров по горной местности. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Нарушителей задержали вечером в 100 метрах от границы недалеко от отделения «Великий Бычков» Мукачевского отряда. Как выяснилось, оба - жители Харьковской области. Они самостоятельно спланировали маршрут и отправились в путешествие еще с Ивано-Франковщины, имея целью обойти пункты пропуска.

По словам мужчин, путешествие длилось 14 дней. Преодолевая сложные горные участки, они решили изменить направление и попытаться пересечь границу через реку Тиса. Однако, несмотря на физическую подготовку, недооценили сложность горных маршрутов.

На финальном этапе их остановил пограничный наряд. На задержанных составили административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП - «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дальнейшую правовую оценку их действиям даст суд.

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Румыния Государственная пограничная служба граница

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