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Канада продлила беспошлинный ввоз украинских товаров еще на год

08:49, 8 июня 2025
Канада продлила льготы для украинских товаров до июня 2026.
Канада продлила беспошлинный ввоз украинских товаров еще на год
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Канада приняла решение продлить беспошлинный ввоз украинских товаров до 9 июня 2026 года. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте правительства страны.

По словам канадской стороны, это решение стало продолжением поддержки Украины, которую ранее подтвердили министры финансов и главы центральных банков стран G7.

В заявлении отмечается, что Канада остается солидарной с Украиной, которая продолжает бороться за свою независимость, территориальную целостность и демократические ценности. Также отмечено, что российская агрессия с участием Беларуси существенно повлияла на украинскую экономику, особенно на способность экспортировать продукцию.

За время действия предыдущего решения, принятого 9 июня 2022 года, Канада импортировала украинских товаров на сумму более 35 миллионов долларов, из которых 8,5 миллиона долларов были уплачены в качестве пошлины. Продление освобождения от пошлин позволит сэкономить украинскому бизнесу еще около 1,2 миллиона долларов в течение следующего года.

Канада также подтвердила, что продолжит оказывать военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине, а принятое решение является очередным шагом в укреплении двусторонних отношений.

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Канада

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