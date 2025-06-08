8 июня – какой сегодня праздник и главные события

8 июня отмечают Всемирный день океанов.

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Сегодня, 8 июня, в мире отмечают сразу несколько важных международных и профессиональных дат. Это Всемирный день океанов, День работников легкой промышленности, День домохозяев и домохозяек, День расового единства, День информирования о насилии в отношении женщин и детей, а также Международный день действий в защиту слонов в зоопарках и Всемирный день осведомленности об опухолях головного мозга. Неофициально в этот день также отмечают день рождения пылесоса.

У христиан восточного и западного обрядов - День Святой Троицы.

Также этот день имеет ряд исторических событий:

- 1915 - Казимир Малевич создал первый вариант знаменитого "Черного квадрата".

- 1918 - Провозглашена Грузинская Демократическая Республика.

- 1919 - В рамках Чертковской офензивы войска Украинской Галицкой армии выбили польские силы из Черткова и оттеснили их на 120 км.

- 1924 - Британские альпинисты Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин предприняли попытку покорить Эверест. Есть версии, что им это удалось до официального рекорда Хиллари.

- 1928 - Состоялся первый авиаперелет из США в Австралию.

- 1940 - Объявлено об открытии химического элемента плутоний (№94 в периодической таблице).

- 1947 - Впервые открыто полноценное судоходство по всему Днепру.

- 1949 - Впервые опубликован роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984».

- 1965 - Объединение компаний "Фрито-Лей" и "Пепси-Кола" дало начало корпорации PepsiCo.

- 1967 - Израильские силы ошибочно атаковали американский корабль наблюдения USS Liberty в Средиземном море.

- 1989 - Во Франции представили боевой вертолет Ми-28.

- 1992 - В Крыму вышел первый номер газеты «Флот Украины» - единственного украиноязычного издания ВМС.

- 1993 - Началась масштабная забастовка шахтеров по всей Украине.

- 1999 - В Украине стартовала программа международного бакалавриата. Первой ее внедрила Печерская международная школа в Киеве.

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