Президент Польши Навроцкий заявил, что «на данный момент» выступает против вступления Украины в Евросоюз

Навроцкий считает, что путь Украины в ЕС должен учитывать интересы Польши и других стран — в этом контексте он упомянул Волынскую трагедию.

Фото: Getty Images

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Избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что «на данный момент» не поддерживает вступление Украины в Европейский союз. Об этом он рассказал в интервью венгерскому изданию Mandiner.

«На данный момент я против вступления Украины в Европейский союз», — подчеркнул Навроцкий.

Он отметил, что Польша должна поддерживать Украину «с точки зрения стратегии и геополитики», и добавил, что наибольшую угрозу для Варшавы представляет Россия.

«Я знаю, что мы, как польское государство, обязаны поддерживать Украину с геополитической точки зрения. Наибольшей угрозой для меня как антикоммуниста — и, на мой взгляд, для всего региона — является Российская Федерация. Это постимперское, неокоммунистическое государство, во главе которого стоит Путин — военный преступник. Я крайне критично отношусь к Российской Федерации, где, кстати, меня, как главу Института национальной памяти, преследуют. Мне грозит пять лет лагерей», — сказал Навроцкий.

При этом он подчеркнул, что Украина «должна понимать», что и другие страны, в том числе Польша, Венгрия и прочие европейские государства, также имеют свои интересы. В этом контексте он упомянул Волынскую трагедию.

«С одной стороны, мы должны поддерживать Украину в её конфликте с Российской Федерацией, но Украина должна понять, что другие страны — такие как Польша, Венгрия и другие государства Европы — имеют собственные интересы. Для Польши, например, таким интересом является эксгумация жертв на Волыни. Во время избирательной кампании я был против — и в качестве президента тоже не соглашусь — на недобросовестную конкуренцию со стороны Украины в польском сельском хозяйстве или логистическом секторе. По этим вопросам нам нужно прийти к компромиссу и консенсусу», — подчеркнул новоизбранный президент Польши.

При этом Навроцкий отметил, что Польша сыграла ключевую роль в поддержке Украины, и добавил, что это «даёт основание для более глубоких размышлений о том, что и у нас есть право на защиту собственных интересов».

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