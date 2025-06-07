В Германии водитель въехал в толпу: среди раненых — его жена и 5-летняя дочь

Полиция подозревает, что 48-летний мужчина намеренно совершил наезд — все пострадавшие, в том числе его семья, находятся в больнице.

Фото: picture alliance/dpa/Zema Medien

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В городе Пассау, что на юго-востоке Германии, автомобиль врезался в группу людей. По меньшей мере пятеро получили травмы — среди них 38-летняя жена водителя и его 5-летняя дочь. Об этом сообщает N-TV.

В настоящее время все пострадавшие находятся на лечении в больнице.

Правоохранители не исключают, что мужчина мог намеренно наехать на толпу.

Полиция рассматривает версию личного мотива водителя, который, возможно, находился в состоянии аффекта.

Известно, что 48-летнего мужчину предварительно арестовали.

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