Практика судов
  1. В мире

В Германии водитель въехал в толпу: среди раненых — его жена и 5-летняя дочь

21:11, 7 июня 2025
Полиция подозревает, что 48-летний мужчина намеренно совершил наезд — все пострадавшие, в том числе его семья, находятся в больнице.
В Германии водитель въехал в толпу: среди раненых — его жена и 5-летняя дочь
Фото: picture alliance/dpa/Zema Medien
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В городе Пассау, что на юго-востоке Германии, автомобиль врезался в группу людей. По меньшей мере пятеро получили травмы — среди них 38-летняя жена водителя и его 5-летняя дочь. Об этом сообщает N-TV.

В настоящее время все пострадавшие находятся на лечении в больнице.

Правоохранители не исключают, что мужчина мог намеренно наехать на толпу.

Полиция рассматривает версию личного мотива водителя, который, возможно, находился в состоянии аффекта.

Известно, что 48-летнего мужчину предварительно арестовали.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Количество молодых специалистов на государственной службе продолжает сокращаться – НАДС

В 2025 году количество государственных служащих младше 35 лет составляет всего 18,9%, хотя пять лет назад молодежи на госслужбе было около 27%.

Комитет рекомендовал принять изменения в УК и УПК относительно условий освобождения от ответственности за дезертирство и СЗЧ

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять изменения в УК и УПК, которые устранят проблемы с порядком освобождения от уголовной ответственности восстановленных на службе военных, ранее совершивших СЗЧ или дезертирство.

Надбавка за особые условия труда в зоне боевых действий не распространяется на работников судебных органов, так как для них существует другое регулирование — Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно правового регулирования выплат для должностей патронатной службы в судах на территории с повышенной угрозой в связи с возможными или действительными боевыми действиями.

Верховная Рада приняла закон о выплате военнослужащим денежной компенсации за все неиспользованные дни отпусков

Неиспользованные за время прохождения военной службы дни ежегодных основного и дополнительного отпусков будут подлежать денежной компенсации, которая выплачивается в год увольнения военнослужащих со службы.

Президент подписал закон о реформе оплаты труда госслужащих, который позволит повысить зарплату в аппаратах судов

Накануне к Президенту по поводу этого закона обратился Совет судей Украины.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді