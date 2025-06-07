У Німеччині водій в'їхав у натовп: серед поранених — його дружина і 5-річна донька

Поліція підозрює, що 48-річний чоловік навмисно скоїв наїзд — усі постраждалі, зокрема його родина, перебувають у лікарні.

Фото: picture alliance/dpa/Zema Medien

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У місті Пассау, що на південному сході Німеччини, автомобіль протаранив групу людей. Щонайменше п’ятеро отримали травми — серед них 38-річна дружина водія та його 5-річна донька. Про це повідомляє N-TV.

Наразі всі постраждалі перебувають на лікуванні в лікарні.

Правоохоронці не виключають можливості того, що чоловік навмисно в'їхав в натовп.

Поліція наразі розглядає особистий мотив водія, який, ймовірно, міг перебувати в стані афекту.

Відомо, що 48-річного водія попередньо заарештували.

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