У Німеччині водій в'їхав у натовп: серед поранених — його дружина і 5-річна донька

У місті Пассау, що на південному сході Німеччини, автомобіль протаранив групу людей. Щонайменше п’ятеро отримали травми — серед них 38-річна дружина водія та його 5-річна донька. Про це повідомляє N-TV.
Наразі всі постраждалі перебувають на лікуванні в лікарні.
Правоохоронці не виключають можливості того, що чоловік навмисно в'їхав в натовп.
Поліція наразі розглядає особистий мотив водія, який, ймовірно, міг перебувати в стані афекту.
Відомо, що 48-річного водія попередньо заарештували.
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