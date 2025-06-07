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На Волині затримали двох адвокатів і юристку, які розробили схему ухилення від мобілізації

20:53, 7 червня 2025
За $2000 підозрювані обіцяли зняти військовозобов’язаних з розшуку, підробляли меддовідки та гарантували внесення змін до реєстрів без участі «клієнтів».
На Волині затримали двох адвокатів і юристку, які розробили схему ухилення від мобілізації
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На Волині затримали двох адвокатів і юристку за підозрою у зловживанні впливом. Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, підозрювані за гроші допомагали військовозобов’язаним ухилитися від служби в армії під час війни.

«За 2 тисячі доларів фігуранти зобов’язувалися забезпечити зняття порушників правил військового обліку з розшуку осіб, які ухиляються від призову, а також гарантували внесення відповідних змін до системи «Оберіг» з подальшим відображенням цих даних у додатку «Резерв+», — зазначили в прокуратурі.

Для цього підозрювані підробляли медичні довідки про нібито перебування військовозобов'язаних у місцевих медзакладах та передавали ці документи до ТЦК для зняття їх з розшуку.

Разом з цим, вони обіцяли вплинути на військових посадовців та все вирішити питання без присутності клієнтів. У разі відмови надати хабар – погрожували створити низку перешкод. 

Правоохоронці задокументували злочинну схему, а юристку затримали у порядку ст. 208 КПК України під час отримання обумовленої суми коштів.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи. Триває встановлення всього кола причетних осіб.

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