На Волыни задержали двух адвокатов и юриста, которые разработали схему уклонения от мобилизации

За $2000 подозреваемые обещали снять военнообязанных с розыска, подделывали медсправки и гарантировали внесение изменений в реестры без участия «клиентов».

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На Волыни задержали двух адвокатов и юристку по подозрению в злоупотреблении влиянием. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, подозреваемые за деньги помогали военнообязанным уклоняться от службы в армии во время войны.

«За 2 тысячи долларов фигуранты обязались обеспечить снятие нарушителей правил воинского учета с розыска лиц, уклоняющихся от призыва, а также гарантировали внесение соответствующих изменений в систему «Оберіг» с последующим отображением этих данных в приложении «Резерв+», — указали в прокуратуре.

Для этого они подделывали медицинские справки о якобы пребывании военнообязанных в местных медучреждениях и передавали эти документы в ТЦК для снятия их с розыска.

Кроме того, они обещали повлиять на военных должностных лиц и решить все вопросы без участия клиентов. В случае отказа от взятки — угрожали создать ряд препятствий.

Правоохранители задокументировали преступную схему, а юристку задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения оговоренной суммы средств.

В настоящее время подозреваемым избраны меры пресечения. Устанавливается полный круг причастных лиц.

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