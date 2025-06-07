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Россия атаковала Харьков КАБами — погибла новоназначенная руководительница детской железной дороги

20:17, 7 июня 2025
В результате авиаудара РФ по Харькову погибла руководительница детской железной дороги, которая была назначена две недели назад на эту должность, еще четверо железнодорожников ранены.
Россия атаковала Харьков КАБами — погибла новоназначенная руководительница детской железной дороги
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Как сообщалось, 7 июня РФ нанесла авиаудар по Харькову. Уже известно о более чем 40 раненых и одной погибшей в результате вражеской атаки.

В результате российского обстрела погибла руководительница Детской железной дороги, которую назначили на должность всего две недели назад. Об этом сообщил председатель правления «Укрзалізниці» Александр Перцовский.

«Очередной подлый удар по Харькову унес жизнь нашей сотрудницы, 4 железнодорожника ранены. Рядом с ними в больнице — наши коллеги, чтобы обеспечить максимальную поддержку и помощь», — пояснил глава УЗ.

По его словам, удар пришелся рядом с производственными помещениями и депо Малой Южной — детской железной дорогой Харькова.

«Из соображений безопасности мы не открывали дорогу — отменили открытие, поэтому учеников и посетителей на месте не было, они в безопасности! Страшно представить, что могло бы случиться в другом случае», — отметил он.

Атака унесла жизнь молодой сотрудницы, которая возглавила детскую железную дорогу всего две недели назад.

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Харьков обстрел

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