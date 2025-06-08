Семейная драма в Черкассах чуть не закончилась убийством — 61-летний мужчина с ножом напал на зятя и соседа

Во время конфликта на застолье мужчина в состоянии опьянения ударил ножом зятя и соседа — обоих с ранениями доставили в больницу.

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В Черкассах 64-летний мужчина во время семейного конфликта нанес ножевые ранения двум мужчинам. Потерпевшие сейчас находятся в больнице. Об этом сообщает полиция Черкасской области.

Сообщение о домашнем насилии поступило в полицию из одного из домов на проспекте Победы в Черкассах.

Как выяснилось, 64-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время застолья поссорился со своей дочерью и её мужем.

Когда ситуация накалилась, родные попросили его покинуть жилище. Услышав крики о помощи, на место прибежал сосед, а дочь в это время позвонила на спецлинию 102. Вызов принял экипаж управления патрульной полиции.

Злоумышленник схватил нож и ранил им двух мужчин — 42 и 46 лет.

Патрульные, прибывшие на место происшествия, оперативно задержали нападавшего и вызвали следственно-оперативную группу. Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Полицейские оказали пострадавшим первую доврачебную помощь и передали их медикам. Сейчас мужчины находятся под наблюдением врачей.

Под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры задержанному уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

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