Сімейна драма в Черкасах ледь не закінчилася вбивством — 61-річний чоловік з ножем напав на зятя і сусіда

Під час конфлікту на застіллі чоловік у стані сп’яніння вдарив ножем зятя та сусіда — обох із пораненнями доправили до лікарні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Черкасах 64-річний чоловік під час сімейного конфлікту завдав ножових поранень двом чоловікам. Потерпілі нині перебувають у лікарні. Про це повідомляє поліція Черкаської області.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення про домашнє насильство в одному з будинків на проспекті Перемоги у Черкасах.

Як з'ясувалося, 64-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, під час застілля влаштував сварку зі своєю донькою та її чоловіком.

Коли агресія почала наростати, рідні попросили його залишити помешкання. У розпал конфлікту, на крики про допомогу прийшов сусід, а донька тим часом звернулася на спеціальну лінію 102. Виклик отримав екіпаж Управління патрульної поліції.

Зловмисник схопив ножа і завдав ним тілесних ушкоджень 42- та 46-річним чоловікам.

Патрульні, які прибули за вказаною адресою, миттєво зреагували — затримали нападника на місці злочину та викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейські оперативно надали постраждалим домедичну допомогу, а потім передали їх медикам швидкої. Наразі чоловіки перебувають під наглядом лікарів.

Під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури затриманому вже оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Незакінчений замах на умисне вбивство).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування у справі триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.