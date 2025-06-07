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Чи потрібно укладати письмовий трудовий договір з нефіксованим робочим часом — роз’яснення

21:29, 7 червня 2025
У період воєнного стану письмовий договір із нефіксованим робочим часом не є обов’язковим, але його зміст має відповідати вимогам закону.
Чи потрібно укладати письмовий трудовий договір з нефіксованим робочим часом — роз’яснення
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи потрібно укладати письмовий трудовий договір з нефіксованим робочим часом.

Укладення трудового договору у письмовому вигляді при прийнятті на роботу працівника з нефіксованим робочим часом є обов’язковим відповідно до вимог пункту 62 частини першої статті 24 КЗпП України.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору.

Таким чином, у період дії воєнного стану письмова форма такого договору не є обов’язковою.

Водночас при укладенні ТДНЧ у змісті такого договору мають обов’язково мають бути присутні умови, які є обов’язковими відповідно до закону:

  • спосіб та мінімальний строк повідомлення працівника про початок виконання роботи, який повинен бути достатнім для своєчасного початку виконання працівником своїх обов’язків;
  • спосіб та максимальний строк повідомлення від працівника про готовність приступити до роботи або про відмову від її виконання у випадках, передбачених частиною восьмою цієї статті;
  • інтервали, під час яких від працівника можуть вимагати працювати (базові години та дні);
  • розмір оплати праці за залучення до роботи поза межами базових днів або годин;
  • додаткові підстави для припинення ТДНЧ (за необхідності).

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