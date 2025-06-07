Нужно ли заключать письменный трудовой договор с нефиксированным рабочим временем — разъяснение

В период военного положения письменный договор с нефиксированным рабочим временем не является обязательным, но его содержание должно отвечать требованиям закона.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центрально-Западное межрегиональное управление Госинспекции труда разъяснило, нужно ли заключать письменный трудовой договор с нефиксированным рабочим временем.

Заключение трудового договора в письменной форме при приёме на работу сотрудника с нефиксированным рабочим временем является обязательным согласно пункту 62 части первой статьи 24 Кодекса законов о труде Украины.

Однако согласно части первой статьи 2 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», в период действия военного положения стороны по взаимному согласию определяют форму трудового договора.

Таким образом, во время действия военного положения письменная форма такого договора не является обязательной.

В то же время, при заключении договора с нефиксированным рабочим временем в его содержании обязательно должны быть предусмотрены условия, установленные законом:

способ и минимальный срок уведомления работника о начале выполнения работы, который должен быть достаточным для своевременного начала исполнения обязанностей;

способ и максимальный срок уведомления от работника о готовности приступить к работе либо об отказе от её выполнения в случаях, предусмотренных частью восьмой данной статьи;

интервалы, в течение которых от работника может потребоваться выполнение работы (базовые часы и дни);

размер оплаты труда за привлечение к работе вне базовых дней или часов;

дополнительные основания для прекращения договора (при необходимости).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.