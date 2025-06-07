Нужно ли заключать письменный трудовой договор с нефиксированным рабочим временем — разъяснение

Центрально-Западное межрегиональное управление Госинспекции труда разъяснило, нужно ли заключать письменный трудовой договор с нефиксированным рабочим временем.
Заключение трудового договора в письменной форме при приёме на работу сотрудника с нефиксированным рабочим временем является обязательным согласно пункту 62 части первой статьи 24 Кодекса законов о труде Украины.
Однако согласно части первой статьи 2 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», в период действия военного положения стороны по взаимному согласию определяют форму трудового договора.
Таким образом, во время действия военного положения письменная форма такого договора не является обязательной.
В то же время, при заключении договора с нефиксированным рабочим временем в его содержании обязательно должны быть предусмотрены условия, установленные законом:
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