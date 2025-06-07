Практика судов
  1. В Украине

Нужно ли заключать письменный трудовой договор с нефиксированным рабочим временем — разъяснение

21:29, 7 июня 2025
В период военного положения письменный договор с нефиксированным рабочим временем не является обязательным, но его содержание должно отвечать требованиям закона.
Нужно ли заключать письменный трудовой договор с нефиксированным рабочим временем — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центрально-Западное межрегиональное управление Госинспекции труда разъяснило, нужно ли заключать письменный трудовой договор с нефиксированным рабочим временем.

Заключение трудового договора в письменной форме при приёме на работу сотрудника с нефиксированным рабочим временем является обязательным согласно пункту 62 части первой статьи 24 Кодекса законов о труде Украины.

Однако согласно части первой статьи 2 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», в период действия военного положения стороны по взаимному согласию определяют форму трудового договора.

Таким образом, во время действия военного положения письменная форма такого договора не является обязательной.

В то же время, при заключении договора с нефиксированным рабочим временем в его содержании обязательно должны быть предусмотрены условия, установленные законом:

  • способ и минимальный срок уведомления работника о начале выполнения работы, который должен быть достаточным для своевременного начала исполнения обязанностей;
  • способ и максимальный срок уведомления от работника о готовности приступить к работе либо об отказе от её выполнения в случаях, предусмотренных частью восьмой данной статьи;
  • интервалы, в течение которых от работника может потребоваться выполнение работы (базовые часы и дни);
  • размер оплаты труда за привлечение к работе вне базовых дней или часов;
  • дополнительные основания для прекращения договора (при необходимости).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

договор Гоструда трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реформа таможни не стоит на месте – зарплата по таможенной системе вырастет на 46% – Сергей Марченко

Министр финансов Сергей Марченко указал, что «реформа таможни не стоит на месте – только в последнее время правительство приняло решение о повышении оплаты труда должностных лиц и работников таможенных органов, благодаря которому зарплата по таможенной системе вырастет на 46%».

Количество молодых специалистов на государственной службе продолжает сокращаться – НАДС

В 2025 году количество государственных служащих младше 35 лет составляет всего 18,9%, хотя пять лет назад молодежи на госслужбе было около 27%.

Комитет рекомендовал принять изменения в УК и УПК относительно условий освобождения от ответственности за дезертирство и СЗЧ

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять изменения в УК и УПК, которые устранят проблемы с порядком освобождения от уголовной ответственности восстановленных на службе военных, ранее совершивших СЗЧ или дезертирство.

Надбавка за особые условия труда в зоне боевых действий не распространяется на работников судебных органов, так как для них существует другое регулирование — Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно правового регулирования выплат для должностей патронатной службы в судах на территории с повышенной угрозой в связи с возможными или действительными боевыми действиями.

Верховная Рада приняла закон о выплате военнослужащим денежной компенсации за все неиспользованные дни отпусков

Неиспользованные за время прохождения военной службы дни ежегодных основного и дополнительного отпусков будут подлежать денежной компенсации, которая выплачивается в год увольнения военнослужащих со службы.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді