Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

На Київщині 61-річний чоловік в себе вдома зберігав арсенал боєприпасів, фото

07:55, 8 червня 2025
Під час обшуку в квартирі чоловіка правоохоронці вилучили тротилові шашки, гранати, підривачі та понад 200 набоїв.
На Київщині 61-річний чоловік в себе вдома зберігав арсенал боєприпасів, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У місті Славутич Вишгородського району 61-річний місцевий житель незаконно зберігав боєприпаси у власній квартирі. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція Київщини.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта, під час якого виявили та вилучили: два корпуси ручних уламкових гранат, корпус уламкової ручної гранати типу РГД-5, чотири уніфікованих підривачі типів УЗРГМ та УЗРГМ-2, електродетонатор типу ЕДП-р, шість тротилових шашок, а також 208 набоїв калібру 5,45 мм.

Поліцейські затримали зловмисника у процесуальному порядку та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Вибухотехніки поліції Київщини оглянули та вилучили речові докази, які слідчі направили для проведення відповідних експертиз.

Слідчі, за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури, повідомили чоловікові про підозру за фактом незаконного придбання, носіння та зберігання бойових припасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція зброя Київська область граната боєприпаси

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Одна ВЛК оглядатиме людину, а інша ВЛК оцінюватиме анонімні дані – у Міноборони планують реформу

Катерина Черногоренко розповіла, що планується реалізувати дві процедури окремо – медичний огляд буде робити одна ВЛК, а інша буде оцінювати набір переданих до системи даних, а не людину.

Перебування посадовців у Реєстрі корупціонерів обмежать строками

Відомості про накладення адміністративного стягнення на посадовця за вчинення корупційного правопорушення будуть зберігатися у Реєстрі корупціонерів один рік.

Мобілізація обвинуваченого у корупційній справі не буде автоматично призводити до зупинки розгляду справи — комітет рекомендував прийняти закон

Необхідною умовою для зупинення буде встановлення судом обставин, що свідчать про неможливість участі такого обвинуваченого, в тому числі у режимі відеоконференції, у зв’язку із його безпосередньою участю у заходах із забезпечення оборони України.

Поріг для відповідальності за недостовірне декларування піднімуть, за незаконне збагачення — зменшать: комітет рекомендував прийняти закон

Зміни до КУпАП, КК та КПК рекомендовані до прийняття в цілому з урахуванням пропозицій НАЗК, НАБУ і САП.

Якщо подружжя вже судиться щодо розірвання шлюбу в іноземному суді, то український суд має залишити позов без розгляду – Верховний Суд

Позов про розірвання шлюбу знаходиться на розгляді у Франції, тому український суд залишив позовну заяву без розгляду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Сліденко
    Андрій Сліденко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ірина Галига
    Ірина Галига
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва