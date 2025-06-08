На Київщині 61-річний чоловік в себе вдома зберігав арсенал боєприпасів, фото

Під час обшуку в квартирі чоловіка правоохоронці вилучили тротилові шашки, гранати, підривачі та понад 200 набоїв.

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У місті Славутич Вишгородського району 61-річний місцевий житель незаконно зберігав боєприпаси у власній квартирі. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція Київщини.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта, під час якого виявили та вилучили: два корпуси ручних уламкових гранат, корпус уламкової ручної гранати типу РГД-5, чотири уніфікованих підривачі типів УЗРГМ та УЗРГМ-2, електродетонатор типу ЕДП-р, шість тротилових шашок, а також 208 набоїв калібру 5,45 мм.

Поліцейські затримали зловмисника у процесуальному порядку та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Вибухотехніки поліції Київщини оглянули та вилучили речові докази, які слідчі направили для проведення відповідних експертиз.

Слідчі, за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури, повідомили чоловікові про підозру за фактом незаконного придбання, носіння та зберігання бойових припасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

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