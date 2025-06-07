Авіаудар по Харкову: росіяни влучили в дитячу залізницю, є жертва, 16 поранених

Внаслідок скидання чотирьох керованих авіабомб на центр Харкова загинула жінка, ще 16 людей дістали поранення.

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7 червня РФ вдарила авіабомбами по центру Харкова. Ворог скинув на місто чотири КАБи.

Внаслідок ворожих ударів загинула 30-річна жінка. Кількість постраждалих, які отримали травми різного ступеня тяжкості, сягнула – 16. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Через атаку пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги та приватний житловий будинок.

Терехов уточнив, що більша частина поранених перебувала біля місця влучання по дитячій залізниці, вони зазнали поранень різних ступенів тяжкості.

Керівник обласної адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що російська авіація завдала удари керованими авіаційними бомбами. За його даними у Харкові працюють близько 200 рятувальників.

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