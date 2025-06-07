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Як встановити батьківство після смерті чоловіка та навіщо це потрібно

21:45, 7 червня 2025
Встановлювати факт батьківства після смерті батька потрібно для того, щоб дитина могла отримувати належні їй соціальні пільги та гарантії.
Як встановити батьківство після смерті чоловіка та навіщо це потрібно
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Якщо чоловік, який не перебував у шлюбі з матір’ю дитини, помер, його батьківство можна встановити через суд.  

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, чому це важливо, як встановити батьківство та чи можна його оспорити.

Чому важливо встановлювати факт батьківства після смерті батька:

Щоб дитина могла отримувати належні їй соціальні пільги та гарантії. Зокрема, вона має право на:

  • соціальні виплати
  • пенсію у зв’язку із втратою годувальника
  • на одноразову грошову допомогу у разі його загибелі (смерті) — якщо батько військовослужбовець
  • успадкування майна.

Як це зробити:

Подати до суду заяву про встановлення факту батьківства та надати докази.

Хто може подати заяву:

  • мати
  • опікун, піклувальник дитини
  • особа, яка утримує та виховує дитину
  • повнолітня дитина.

Що може бути доказами:

Будь-які відомості, що підтверджують походження дитини. Наприклад:

  • документи: акти, виписки з домових книг, рішення судів, ордери на вселення та інші документи, які у собі містять відомості про родинні відносини
  • особисті матеріали: сімейні фото/відео, листи, анкети, автобіографії, листування в месенджерах, електронні листи
  • пояснення свідків: сусідів, друзів, знайомих тощо

Що може бути доказами:

  • генетична експертиза (ДНК-тест). Можлива:
  • без ексгумації тіла, якщо є біозразки (наприклад, такі зразки відбирають з померлих військових, далі ці зразки направляються у відділення судово-медичної експертизи)
  • з ексгумацією, якщо інші способи недоступні.

Перелік не є вичерпним та може розширюватись залежно від обставин справи.

Чи можна оспорити батьківство померлої особи:

Так, якщо:

  • чоловік не знав про те, що записаний батьком дитини, і помер — можуть оспорити лише його дружина, батьки чи діти
  • чоловік за життя подав нотаріальну заяву про невизнання свого батьківства — оспорити батьківство можуть спадкоємці померлого
  • чоловік за життя подав позов до суду про виключення запису про нього як батька дитини — спадкоємці можуть підтримати позов.

Що враховує суд у таких справах:

  • інтереси дитини
  • права дитини на захист, виховання, фінансове забезпечення
  • благополуччя дитини та її права.

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батьківські права

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