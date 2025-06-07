Як встановити батьківство після смерті чоловіка та навіщо це потрібно

Встановлювати факт батьківства після смерті батька потрібно для того, щоб дитина могла отримувати належні їй соціальні пільги та гарантії.

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Якщо чоловік, який не перебував у шлюбі з матір’ю дитини, помер, його батьківство можна встановити через суд.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, чому це важливо, як встановити батьківство та чи можна його оспорити.

Чому важливо встановлювати факт батьківства після смерті батька:

Щоб дитина могла отримувати належні їй соціальні пільги та гарантії. Зокрема, вона має право на:

соціальні виплати

пенсію у зв’язку із втратою годувальника

на одноразову грошову допомогу у разі його загибелі (смерті) — якщо батько військовослужбовець

успадкування майна.

Як це зробити:

Подати до суду заяву про встановлення факту батьківства та надати докази.

Хто може подати заяву:

мати

опікун, піклувальник дитини

особа, яка утримує та виховує дитину

повнолітня дитина.

Що може бути доказами:

Будь-які відомості, що підтверджують походження дитини. Наприклад:

документи: акти, виписки з домових книг, рішення судів, ордери на вселення та інші документи, які у собі містять відомості про родинні відносини

особисті матеріали: сімейні фото/відео, листи, анкети, автобіографії, листування в месенджерах, електронні листи

пояснення свідків: сусідів, друзів, знайомих тощо

Що може бути доказами:

генетична експертиза (ДНК-тест). Можлива:

без ексгумації тіла, якщо є біозразки (наприклад, такі зразки відбирають з померлих військових, далі ці зразки направляються у відділення судово-медичної експертизи)

з ексгумацією, якщо інші способи недоступні.

Перелік не є вичерпним та може розширюватись залежно від обставин справи.

Чи можна оспорити батьківство померлої особи:

Так, якщо:

чоловік не знав про те, що записаний батьком дитини, і помер — можуть оспорити лише його дружина, батьки чи діти

чоловік за життя подав нотаріальну заяву про невизнання свого батьківства — оспорити батьківство можуть спадкоємці померлого

чоловік за життя подав позов до суду про виключення запису про нього як батька дитини — спадкоємці можуть підтримати позов.

Що враховує суд у таких справах:

інтереси дитини

права дитини на захист, виховання, фінансове забезпечення

благополуччя дитини та її права.

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