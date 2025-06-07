Як встановити батьківство після смерті чоловіка та навіщо це потрібно

21:45, 7 червня 2025
Встановлювати факт батьківства після смерті батька потрібно для того, щоб дитина могла отримувати належні їй соціальні пільги та гарантії.
Якщо чоловік, який не перебував у шлюбі з матір’ю дитини, помер, його батьківство можна встановити через суд.
У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, чому це важливо, як встановити батьківство та чи можна його оспорити.
Чому важливо встановлювати факт батьківства після смерті батька:
Щоб дитина могла отримувати належні їй соціальні пільги та гарантії. Зокрема, вона має право на:
- соціальні виплати
- пенсію у зв’язку із втратою годувальника
- на одноразову грошову допомогу у разі його загибелі (смерті) — якщо батько військовослужбовець
- успадкування майна.
Як це зробити:
Подати до суду заяву про встановлення факту батьківства та надати докази.
Хто може подати заяву:
- мати
- опікун, піклувальник дитини
- особа, яка утримує та виховує дитину
- повнолітня дитина.
Що може бути доказами:
Будь-які відомості, що підтверджують походження дитини. Наприклад:
- документи: акти, виписки з домових книг, рішення судів, ордери на вселення та інші документи, які у собі містять відомості про родинні відносини
- особисті матеріали: сімейні фото/відео, листи, анкети, автобіографії, листування в месенджерах, електронні листи
- пояснення свідків: сусідів, друзів, знайомих тощо
Що може бути доказами:
- генетична експертиза (ДНК-тест). Можлива:
- без ексгумації тіла, якщо є біозразки (наприклад, такі зразки відбирають з померлих військових, далі ці зразки направляються у відділення судово-медичної експертизи)
- з ексгумацією, якщо інші способи недоступні.
Перелік не є вичерпним та може розширюватись залежно від обставин справи.
Чи можна оспорити батьківство померлої особи:
Так, якщо:
- чоловік не знав про те, що записаний батьком дитини, і помер — можуть оспорити лише його дружина, батьки чи діти
- чоловік за життя подав нотаріальну заяву про невизнання свого батьківства — оспорити батьківство можуть спадкоємці померлого
- чоловік за життя подав позов до суду про виключення запису про нього як батька дитини — спадкоємці можуть підтримати позов.
Що враховує суд у таких справах:
- інтереси дитини
- права дитини на захист, виховання, фінансове забезпечення
- благополуччя дитини та її права.
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